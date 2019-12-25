В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2215 человек

Из стационаров выписали более 1100 человек.

За последние сутки в России подтвердили 20 985 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 094 (24,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2 215 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 207. За последние сутки подтверждена смерть 456 пациентов. В Петербурге подтвердили 71 новую смерть от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 25 179 человек, в том числе 1168 человек в Петербурге и 204 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv