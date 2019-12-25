В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 16 человек

Город на Неве вновь занял лидерство по числу жертв в регионах России.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 16 человек. Таким образом, город третий день подряд занимает первое место по числу жертв в регионах России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 128 новых летальных случаев. Следом за Петербургом в списке следуют Москва и Свердловская область, где за указанный период времени умерли по 14 человек. Далее идут Московская, Ростовская и Воронежская области (по 6 жертв).

С начала пандемии коронавирус унес жизни 18 263 россиян. Выздоровели 862 373 жителей страны.

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