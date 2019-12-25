За сутки в Петербурге от коронавируса умерли пять человек

Один смертельный случай зафиксирован в Ленобласти.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 113 человек, из них пять проживали в Петербурге, один – в Ленобласти. Об этом 15 мая сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано в Москве, где за указанный период скончались 68 человек. В Московской области подтвердили 13 смертей.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 262 843 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Жертвами COVID-19 стали 2418 человек, выздоровели 58 226 пациентов.

Ранее мы писали, что количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 4,5 миллиона человек.

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