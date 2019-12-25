В Петербурге за сутки от коронавируса скончались почти 100 человек

Еще 9 новых жертв выявили в Ленобласти.

В Петербурге за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 95 человек. В списке городов России Северная столица занимает второе место по этому показателю. Больше умерших выявили только в Москве – 102 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России болезнь унесла жизни еще 796 людей. В Ленобласти за прошедшие 24 часа выявили 9 новых жертв.

С начала пандемии число заболевших коронавирусом людей в стране составляет 6 млн 55 тысяч, зафиксировано 151,5 тысяч летальных исходов. В Петербурге КОВИД выявили у 511 тысячи горожан, умерли 18,6 тысяч.

Ранее петербурженка рассказала, как ей удалось выжить почти со 100% поражением легких.

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