В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 58 человек

Первое место в списке по числу КОВИД-смертей занимает Москва.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 58 новых смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По количеству летальных исходов Северная столица занимает второе место в списке регионов РФ, уступая только Москве, где скончались еще 70 человек. В топ-5 также попали Московская область (35 смертей за сутки), Ростовская область (28) и Красноярский край (26).

В целом по России зарегистрировано 564 новых жертвы коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 70 482 россиян, выздоровели – 3 174 561.

Ранее мы писали, что власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений в городе.

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