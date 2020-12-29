В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 58 человек

За минувшие сутки в Петербурге выявили 58 новых смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
По количеству летальных исходов Северная столица занимает второе место в списке регионов РФ, уступая только Москве, где скончались еще 70 человек. В топ-5 также попали Московская область (35 смертей за сутки), Ростовская область (28) и Красноярский край (26).
В целом по России зарегистрировано 564 новых жертвы коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 70 482 россиян, выздоровели – 3 174 561.
Ранее мы писали, что власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений в городе.
Фото: pixabay.com
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