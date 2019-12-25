В Петербурге продолжает снижаться смертность от COVID-19

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 22 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Город на Неве занимает вторую строчку в списке по числу новых смертей от КОВИД. Первое место у Москвы с 33 летальными случаями.
В целом по России за прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 201 человека. После двух столиц по числу коронавирусных смертей следуют Ростовская область (9), Костромская область (8), Свердловская и Кемеровская области (по 7) и другие регионы РФ.
С начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 22 257 человек, из больниц по выздоровлению выписали 7 092.
Ранее мы писали, что Комздрав прогнозирует рост числа заболевших КОВИД в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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