Комздрав прогнозирует рост числа заболевших КОВИД в Петербурге

В настоящий момент в городе свободны 858 коек для лечения коронавирусных больных.

Председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией. По словам чиновника, спада в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Лисовец отметил, что сегодня ни один эксперт не сможет однозначно сказать, достиг Петербург пика по числу заболевших, или когда достигнет. Исходя из той динамики, которая наблюдается сейчас, рост числа инфицированных и числа госпитализаций продолжится. "Сказать, когда он завершится, возможности в настоящее время нет", - отметил глава Комздрава.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин назвал причину, по которой в Петербурге вновь могут ввести карантин. По его словам, это произойдет, если коек для больных коронавирусом не будет хватать. В настоящий момент в городе свободны 858 коек для лечения пациентов с КОВИД. Это примерно 11% от общего коечного фонда.

Ранее мы писали, что временный госпиталь в "Ленэкспо" заработает 12 октября.

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