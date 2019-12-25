Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 25 человек

В Ленобласти зарегистрировали 4 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще 25 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 160 человек. На втором месте после Петербурга по числу умерших стоит Москва (15). Далее следуют Республика Тыва (8), Свердловская область (7), Ростовская область (6) и другие регионы России. В Ленобласти за указанный период зарегистрировали 4 новых летальных случаев.

Всего с начала пандемии в России от коронавируса умерли 19 649 человек, выписали из больниц 917 949 пациентов.

Ранее стало известно, какой будет вторая волна COVID-19 в Петербурге.

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