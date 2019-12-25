В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус свыше 19 тысяч человек

Под наблюдением медиков остаются 927 человек.

За минувшие сутки, 31 июля, в Петербурге протестировали на коронавирус 19541 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб "Петербург против коронавируса".

Под наблюдением медиков на данный момент остаются 927 человек, 6 из них помещены в обсерватор, 519 лечатся на самоизоляции. В Единую справочную службу по вопросам коронавируса продолжают поступать звонки – в пятницу их было 237. Служба "112" также приняла 47 обращений: 17 человек сообщили о прибытии в Россию из-за рубежа, скорую помощь просили 17 человек, в полицию обратились три петербуржца.

Вчера стало известно, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 20 человек.

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