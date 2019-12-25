Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 20 человек

В России зафиксировали 161 новый летальный случай.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 161 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных исходов зафиксировали в Петербурге (20), Пермском крае (16) Москве (14) и Архангельской области (13).

Всего на сегодняшней день в России заболели 839 981 человек. С начала пандемии зарегистрировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.

В Петербурге с начала пандемии число больных выросло до 31 461 человека, выздоровели 23 370, умерли 2 043. В Ленобласти 5 876 заболевших, 4 529 выздоровевших и 56 умерших.

Ранее эксперт рассказал, насколько объективна официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

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