Эксперт рассказал, насколько объективна официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Официальная статистика зависит от количества обращений и тестирования.

Официальная статистика позволяет лишь отслеживать динамику заболеваемости чем-либо, однако реальное число переболевших всегда больше. Об этом Piter.TV сказал начальник научного департамента ООО "Севергрупп Медицина" Даниил Широков. Он стал одним из авторов исследования распространения коронавируса в Петербурге, организованного Европейским университетом. Результаты показали, что практически у 8% петербуржцев имеются антитела к коронавирусу. Это означает, что количество заболевших в значительно раз больше, чем количество зарегистрированных случаев.

Ранее Piter.TV попросил пояснить, почему результаты исследования так отличаются от официальной статистики.

В любой стране мира число официально зарегистрированных случаев в десять и более раз меньше, чем число людей с антителами к вирусу. Это связано с тем, что в большинстве случаев болезнь протекает как обычная простуда, иногда даже без симптомов. пояснил Широков.

Серологические опросы позволяют оценить реальное распространение вируса в популяции.

Официальная статистика во всем мире ― это по сути статистика обращений и тестирования. Она связана с распространением вируса, но не в абсолютных числах и эта зависимость непрямая, по ней можно отслеживать динамику, но во многих странах при публикации официальных цифр подчеркивают, что реальное число переболевших больше. также добавил эксперт.

Ранее Piter.TV проанализировал ход распространение коронавируса в Петербурге с начала пандемии.

Фото: Piter.TV