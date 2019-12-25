В Петербурге впервые за долгое время никто не умер от коронавируса

Положительная динамика также наблюдается в Ленобласти.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 65 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Примечательно, что в Петербурге впервые за долгое время жертв коронавируса не выявлено. Положительная динамика также наблюдается в Ленобласти, где за прошедшие 24 часа COVID-19 не унес ни одной жизни.

При этом в Москве количество умерших выросло на 10 человек, в Свердловской области и Красноярском Крае – на 6, Мурманской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях – на 4.

С начала пандемии коронавирусом заболели 961 493 россиян в 85 регионах. За весь период скончались 16 448 человек, вылечились – 773 095.

Ранее мы писали, что в понедельник в Пулково обошлось без отмены рейсов.

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