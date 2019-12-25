В Петербурге за сутки нашли и уничтожили два боеприпаса времён войны

Мину и снаряд обнаружили в Красносельском и Пушкинском районах.

За минувшие сутки в Петербурге обнаружили и уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Отмечается, что минометную мину нашли утром в ходе земляных работ на Авангардной улице, у дома №36, а артиллерийский снаряд – на пустыре в Кондакопшино, на улице Старинной. Обе находки вывезли силами Западного военного округа на полигон для уничтожения.

Ранее мы рассказывали, что двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Выборге.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу