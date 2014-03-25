В Петербурге за сутки ковидом заболели более 2400 человек

За все время пандемии коронавирус перенесли 636 652 человека.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 2 418 человек (накануне – 2 187 человек). Выздоровело за сутки 1 748 человек, умерли – 60 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 5 404 человека, на третьем месте находится Московская область – 1 454 человека. По всей стране за сутки заболели 27 550 человек (накануне – 25 133 человека).

Тем временем Петербург во всю борется с вирусом. Напомним, ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до конца октября.

Фото: Piter.tv