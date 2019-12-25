В Петербурге за сутки коронавирусом заразился 3761 человек 

В Петербурге за минувшие сутки коронавирусом заразился 3761 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 28 284 в 85 регионах. Больше всего зараженных за сутки в Москве. Там зафиксировали 6620 заражений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и республика Тыва.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уникальная служба вызова врача на дом уже собрала более 5 тысяч заявок.
Фото: Piter.tv
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