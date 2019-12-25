В Петербурге уникальная служба вызова врача на дом уже собрала более 5 тысяч заявок

В Северной столице информационно-справочная служба по номеру "122" собрала более 5 тысяч заявок от горожан. Об этом сообщает комитете по информатизации и связи Северной столицы.
Напомним, что теперь петербуржцы симптомами коронавируса могут обращаться по по горячей линии "112". Горожан проконсультируют со специалистом, а также вызовут врача на дом.
Дозвониться до диспетчера можно как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Информацию передадут в поликлинику по месту жительства.
Ранее мы сообщали о том, что теперь 10% коек для пациентов с коронавирусом свободны в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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