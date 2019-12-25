В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 709 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 710 в 84 регионах.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Северной столице за сутки зафиксировали 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 710 в 84 регионах. Больше всего зараженных в Москве. Там коронавирусом за сутки заболели — 4455 человек.

Отметим, что за минувшие сутки из больниц выписали 387 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что статистика заражения коронавирусом в Петербурге вызвала вопросы.

Фото:Piter.TV