В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1940 человек

От ковида умерли 68 человек.

По словам главы городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, в Петербурге по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка.

За сутки коронавирусом заболели 1940 человек, не победили вирус 68 человек и ещё 1937 человек выздоровели. С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 513 329 человек, из них 488 690 человек выздоровели и ещё 18 690 человек умерли. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге наблюдается тренд на снижение распространения коронавируса. По его словам, за вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее – 677.

Фото: Piter.tv