В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1934 человека

За сутки умерли 98 петербуржцев.

В Петербурге несколько дней подряд число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 20 июля.

Так, за сутки коронавирусом заболели 1934 человека, не победили вирус 98 человек и ещё 1894 человека выздоровели. С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 507 507 человек, из них 482 894 человека выздоровели и ещё 18 424 человека умерли.

Около 70% заболевших составляют социально активные люди в возрасте 18-29 лет и 30-49 лет. Пожилых людей среди заболевших мало, так как они не активно посещают места массового скопления людей, некоторые находятся на даче.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что умерших от COVID-19 после вакцинации в Петербурге нет.

Фото: Piter.tv