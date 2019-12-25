Петербуржцы сдали 147 литров крови за донорскую субботу

Донорами стали 328 человек.

В субботу, 6 марта, петербуржцы сдали 147 литров крови в рамках акции. Об этом сообщили в официальной группе станции "ВКонтакте". Сотни петербуржцев изъявили желание стать донорами, однако до донации допустили только 328 человек.

Сотрудники отметили, что впервые им пришлось работать одновременно на трёх этажах.

Все для создания наиболее комфортных условий для доноров говорится в сообщении.

Отметим, что по-прежнему в Городской станции переливания не хватает запасов крови.

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУЗ "Городская станция переливания крови"