В Петербурге за рулем автомобиля поймали подростка без прав

На пассажирском сидении сидел его несовершеннолетний друг.

В ночь с 7 на 8 февраля сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ 21070, за рулем которого оказался подросток без прав. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машину заметили возле дома №51 по Дунайскому проспекту. Отмечается, что рядом с 17-летним парнем-водителем сидел его несовершеннолетний друг. Стражи порядка установили, что авто снято с учета, а государственные знаки и СТС числятся как архивные за Псковом.

Оба молодых человека были переданы родителям.

Ранее мы писали, что ночью в Петербурге сгорели три автомобиля.

Фото: Piter.TV