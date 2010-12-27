В Петербурге за решетку отправили грабителей пенсионеров с актерскими данными

Мошенники притворялись прохожими. Один, якобы, находил кошелек с крупной суммой денег и предлагал жертве поделить средства. Второй появлялся позже и изображал из себя хозяина денег.

12 марта суд Приморского района огласил приговор в отношении двух петербуржцев, которые придумали преступную схему по обогащению за счет наивных пенсионеров. Обвиняемые караулили одиноких пожилых людей возле банков и разыгрывали сцену с кошельком и фальшивыми деньгами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, злоумышленники в 2016 году приезжали к финансовым учреждениям, находили людей преклонного возраста и следили за теми, кто обналичивал крупную сумму денег. Когда потерпевшие выходили на улицу, один из обвиняемых подходил к жертве с кошельком полным денег под предлогом, что, якобы, нашел его на земле. Вступив в диалог, злоумышленник предлагал отойти в укромное место и поделить сумму, которая на самом деле являлась муляжом. В этот момент второй преступник включался в актерское действо и начинал изображать хозяина потерянного кошелька.

Соучастники разыгрывали между собой конфликт, в ходе которого "владелец" кошелька требовал у соучастника и потерпевшего показать карманы и имеющиеся у них денежные средства с целью проверки номеров денежных купюр. Соучастники вынуждали потерпевшего показать имеющиеся у него денежные средства и передать их в руки «владельца» кошелька. Далее, один из соучастников отвлекал внимание потерпевшего, пока второй подменял реальные купюры на муляжи, которые и возвращались потерпевшему. Объединенная пресс-служба судов

Стоит отметить, что на удочку мошенников за год попались 6 пенсионеров. Злоумышленники заработали на наивных стариках 875 200 рублей. Суд признал "актеров" виновными и назначил им 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти сотрудники ДПС задержали машину с арсеналом оружия в багажнике.