В Ленобласти сотрудники ДПС задержали машину с арсеналом оружия в багажнике

Под Петербургом полиция остановила "девятку" с автоматом Калашникова, пистолетами и холодным оружием.

На трассе в Ленинградской области инспекторы ДПС задержали троих злоумышленников, которые везли целый арсенал оружия в легковой машине. По данному правонарушению были задержаны трое жителей Псковской области.

По информации от правоохранительных органов, в шесть часов утра 11 марта полиция остановила подозрительный автомобиль российского производства. Инцидент произошел на 17-ом километра дороги “Кемполово – Выра – Тосно – Шапки”. В салоне “девятки” находилось трое граждан. Мужчин попросили выйти и показать содержимое салона и багажника. В ходе осмотра выяснилось, что у преступников было с собой оружие.

Оперативники изъяли две матерчатые сумки, в который были спрятаны автомат Калашникова, 30 патронов, два пистолета-пулемета “Кедр”, жилеты “Модуль”, шапку с прорезями для глаз, провода и два ножа. В дополнение к набору “начинающего преступника”, представители закона нашли сотовый телефон, газовый баллон и навигатор. Все устройства и оружие направлены на экспертизу. Молодые люди задержаны. По факту проводится проверка.

