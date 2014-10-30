По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в городе потеплеет до +15.

В Петербурге за пять майских дней выпала половина месячной нормы осадков. Об этом в среду, 5 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Instagram.

За неполные 5 дней в Северной столице уже выпало 21 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы апреля (45%)! Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Специалист не спешит радовать петербуржцев тёплой и солнечной погодой. Леус отметил, что до конца недели температура воздуха не будет выше +7…+12 градусов, а дожди и не собираются отступать.

Однако, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Петербурге потеплеет до +15. А со вторника и до пятницы воздух прогреется до 20 градусов и выше.

Ранее мы писали, что в Петербурге 5 мая будет облачно и дождливо.

Фото: Piter.tv