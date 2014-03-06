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В Петербурге 5 мая будет облачно и дождливо
Сегодня, 9:17
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kraratau27

В Петербурге 5 мая будет облачно и дождливо

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Днём воздух в городе прогреется до +5..+7 градусов.

В Петербурге по-прежнему облачно и дождливо. Однако на погоду в Северной столице окажет влияние тёплый западный фронт. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook. 

Днём воздух в городе прогреется до +5..+7 градусов вперемешку с восточным ветром 4-9 м/с. 

Температурный фон немного повысится, но пока показания термометров останутся на 4-5° ниже климатической нормы. 

Михаил Леус. 

Ранее эксперт рассказал, сколько солнечного света не получили петербуржцы весной

Фото: pixabay.com

Теги: погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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