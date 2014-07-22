В Петербурге за пять лет почти полностью ликвидируют незаконные свалки

Городские власти назвали сроки устранения большинства свалок к 2031 году.

Власти Петербурга намерены сократить количество незаконных свалок до 6 объектов к 2031 году, сообщил председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в ходе "нулевых" чтений бюджета-2026 в Законодательном собрании, передает РБК.

По данным комитета, уже в 2026 году в городе останется 15 свалок, в 2027 году — 11, в 2028 году — 8, а в 2029 году — 7. На реализацию мероприятий в 2026 году запланировано 2,1 млрд руб. Одним из ключевых проектов станет рекультивация свалки в квартале 52 Комаровского лесничества. Ее площадь составляет 2,8 га, объем отходов — 93 тыс. куб. м. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы: отходы вывезут, территорию засыплют минеральным грунтом и покроют плодородным слоем для озеленения.

К 2024 году в Петербурге зафиксировали 134 свалки, из которых 119 были ликвидированы. На эти цели было направлено 585 млн руб.

Ранее в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки.

Фото: pxhere