В Петербурге за прошедшую неделю снесли 9 торговых павильонов 

Было освобождено более 280 квадратных метров земли.

В Северной столице за минувшую неделю снесли 9 торговых павильонов и убрали две автолавки. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

В большинстве случаев участки использовались неправомерно: истёк срок договора аренды земли или он отсутствовал вовсе сказано в сообщении

В Ведомстве сообщили, что демонтаж проходил в Невском, Фрунзенском, Московском, Центральном, Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах города. В итоге специалисты освободили от незаконных торговых павильонов 280 квадратных метров земли.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге началась обкатка первых электробусов

Фото:комитет по контролю за имуществом