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В Петербурге за прошедшую неделю снесли 9 торговых павильонов 
Сегодня, 19:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за прошедшую неделю снесли 9 торговых павильонов 

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Было освобождено более 280 квадратных метров земли.

В Северной столице за минувшую неделю снесли 9 торговых павильонов и убрали две автолавки. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом.

В большинстве случаев участки использовались неправомерно: истёк срок договора аренды земли или он отсутствовал вовсе

сказано в сообщении

В Ведомстве сообщили, что демонтаж проходил в Невском, Фрунзенском, Московском, Центральном, Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах города. В итоге специалисты освободили от незаконных торговых павильонов 280 квадратных метров земли.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге началась обкатка первых электробусов

Фото:комитет по контролю за имуществом

 

Теги: демонтаж павильона, комитет по контролю за имуществом, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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