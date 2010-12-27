В понедельник, 4 марта, в Петербурге началась обкатка первых электробусов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".
В ведомстве отметили, что обкатка необходима для того, чтобы водители приобрели навыки работы на новом транспорте. Кроме того, во время движения будет проверяться работа систем управления автобуса, отопления и рулевого механизма.
В течение недельной обкатки техника показала стабильную работу. Запас хода электробусов составил около 220 км. при остаточном уровне зарядки в 15%
отметили в "Пассажиравтотранс"
Электрробусы будут курсировать на маршруте № 128, который пролегает по Васильевскому острову и Петроградской стороне до конца этого месяца.
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Фото:avtobus.spb.ru
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