Они будут курсировать на маршруте № 128,который пролегает по Васильевскому острову и Петроградской стороне.

В понедельник, 4 марта, в Петербурге началась обкатка первых электробусов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

В ведомстве отметили, что обкатка необходима для того, чтобы водители приобрели навыки работы на новом транспорте. Кроме того, во время движения будет проверяться работа систем управления автобуса, отопления и рулевого механизма.

В течение недельной обкатки техника показала стабильную работу. Запас хода электробусов составил около 220 км. при остаточном уровне зарядки в 15% отметили в "Пассажиравтотранс"

Электрробусы будут курсировать на маршруте № 128, который пролегает по Васильевскому острову и Петроградской стороне до конца этого месяца.

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Фото:avtobus.spb.ru