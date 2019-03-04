Росприроднадзор проверит склад на Митрофаньевском шоссе, где загорелся мусор

Возможной причиной пожара могли стать нарушения требований при обращении с отходам.

Росприроднадзор по Северо-Западному Федеральному округу обратился в МЧС с просьбой провести проверку склада на Митрофаньевском шоссе, 28, где 4 марта произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В ведомстве отметили, что возможной причиной пожара могли стать нарушения требований при обращении с отходами. Если проверка подтвердить этот факт, то против юрлица будет возбуждено административное дело с дальнейшим штрафом. Склад принадлежит АО "Автопарк №1 "Спецтранс".

Напомним, что днем 4 марта в цельнометаллическом ангаре на по переработке мусора размером 40х15 метров загорелась транспортная лента и мусор на площади 60 кв. метров. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоен ранг пожара 1-бис. На месте работали 40 спасателей и 8 единиц спецтехники. В 13:17 пожар локализовали. Пострадавших нет.

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