Пострадавший был госпитализирован в Городскую больницу №3.

В минувшую субботу, 2 марта, в Выборгском районе ревнивый петербуржец прорезал лицо сопернику. Об этом сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области.

Инцидет произошел рано утром в коридоре отеля, который расположен на улице Хошимина.

Как оказалось, 23-летний горожанин приревновал свою подругу к 30-летнему мужчине. В итоге произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес резаную рану лица оппоненту, а после этого сразу же выбросил нож в окно.

Ситуацию спасли работники гостиницы. Они вовремя нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего на место экстренно приехали сотрудники Росгвардии. Ревнивца задержали доставили в отдел полиции.

Пострадавший госпитализирован в Городскую больницу №3.

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Фото:pixabay