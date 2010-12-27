Неизвестный открыл стрельбу у роддома на улице Орджоникидзе

Есть пострадавшие.

Утром 4 марта возле роддома №9 на улице Орджоникидзе произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В результате инцидента пострадал мужчина 35 лет. Этим утром он ехал на работу и на светофоре остановился возле белого "Форд Транзит". Из соседнего автомобиля показался ствол от газового пистолета, а затем прозвучали слова "Где тебя так ездить учили?". После этого последовал выстрел.

Пострадавший получил серьезное ранение в глаз. Помощь ему оказали в роддоме №9, который находится неподалеку от места происшествия.

В настоящее время полиция Петербурга уточняет личность стрелявшего. Злодея ищут.

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Фото: pixabay.com