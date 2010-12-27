Под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 21 февраля, в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области, в СНТ "Трансмаш", у участка №112 по Остролуцкой улице произошла стрельба, которая закончилась госпитализацией одного из оппонентов.

Известно, что двое мужчин о чем-то поспорили. В порыве злости 52-летний участник конфликта схаватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него в своего знакомого.

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него огнестрельные травматические ранения левого бедра и грудной клетки.

В настоящий момент стрелок задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что во Всеволожске задержан мужчина, стрелявший из газового пистолета по детям.

Фото: Piter.TV