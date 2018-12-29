Во Всеволожске задержан мужчина, стрелявший из газового пистолета по детям

Три человека получили травмы из-за пьяного соседа.

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, который несколько раз выстрелил в подростков. Отметим, что стрельба производилась из газового оружия. Сведения о поимке преступника поступили от пресс-службы УВО Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в половину восьмого утра 17 января. Вместе с сотрудниками полиции наряд нацгвардии остановил нетрезвого мужчину. Выяснилось, что именно он напал на троих несовершеннолетних детей. Немногим ранее с заявлением в правоохранительные органы обратились местные жители Всеволожска. Они рассказали, что аноним с пистолетом обидел на Московской улице детей. Сначала соседи услышали крики. Вышедшие на шум соседи узнали, что пьяный житель произвел выстрелы по 14-ти и 16-ти летним подросткам на лестничной клетке дома. Задержать злоумышленника удалось с поличным. У задержанного изъяли пистолет "Премьер-4".

Пострадавшие дети направлены в больницу. У них зафиксированы химические ожоги. Преступник проходит по уголовному делу о хулиганстве.

Напомним, что из частного дома в Приозерске грабители вынесли более 250 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

