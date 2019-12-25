В Петербурге за прошедшую неделю было убрано свыше 3 тысяч тонн мусора

Также с 3 по 11 октября ежедневно улицы Петербурга мыли и подметали в среднем 500 единиц техники.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что в Северной столице за неделю собрали свыше 3 тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Кроме того с 3 по 11 октября улицы города на Неве помыли более одной тысячи дворников и 500 единиц техники. Для этого было израсходовано 39 кубометров воды и около 180 литров специального шампуня.

На городских магистралях трудятся 1119 дворников и 534 единицы спецтехники.

Ранее мы сообщали о том, что на реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета.

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