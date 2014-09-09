В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерли 102 человека

За сутки заболели ковидом 1938 петербуржцев, выздоровели – 1298 человек.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса скончались 102 человека. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 19 июля.

Однако по всей стране наблюдается снижение показателя смертности. Так, за сутки от коронавируса умерли 719 человек. С начала пандемии в России от COVID-19 скончались 149 138 человек, в Петербурге – 18 326 человек.

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается по-прежнему непростой. Так, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21439 человек. Операторы обработали 8702 вызова, поступивших по номеру "122". По словам экспертов, благодаря вакцинации в Петербурге уже к концу 2021 года должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу.

Фото: Piter.tv