В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 22 человека

Город на Неве занял второе место по смертности после Москвы.

В Петербурге за минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период болезнь унесла жизни 169 человек. Город на Неве стал вторым по смертности после Москвы, где за прошедшие 24 часа зафиксировали 24 новых летальных случаев.

Следующими в списке после двух столиц следуют Ростовская область (9), Республика Дагестан (8), Московская и Иркутская области (по 6) и другие регионы РФ.

С начала пандемии в России от новой коронавирусной инфекции умерли 20 891 человек. По выздоровлению из больниц выписали 964 242 пациентов.

Ранее мы писали, что Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом.

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