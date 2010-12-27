В Петербурге обнаружили 27 "черных кредиторов" и восемь финансовых пирамид

Также нашли одного нелегального форекс-дилера.

За первую половину 2019 года в Петербурге обнаружили 27 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые незаконно давали гражданам в долг. А также восемь фирм с признаками финансовых пирамид и нелегальный форекс-дилер. Об этом 31 июля сообщил отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России.

"Тесное взаимодействие с МВД, прокуратурой и Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать незаконным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. За первые 6 месяцев 2019 года было пресечено уже 40 эпизодов нелегальной рекламы". заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров

В итоге, две финансовые пирамиды получили уголовные дела за мошенничество. Кроме того, Банк России потребовал заблокировать 12 сайтов черных кредиторов и исключить семь юридических лиц из Единого государственного реестра.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы вошли топ-3 самых пьющих российских туристов.

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