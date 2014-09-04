В Петербурге за неделю устранили 13 незаконных автостоянок

Таким образом, освобождено около 40 тыс. "квадратов" городской земли.

ККИ совместно с СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" за неделю устранил 13 незаконных автостоянок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, освобождено около 40 тыс. "квадратов" городской земли. Мероприятия провели на территории Красногвардейского, Приморского, Выборгского, Адмиралтейского, Московского и Василеостровского районов. У нарушителей отсутствовали нужные документы.

В ходе проведения работ специалисты демонтировали бетонные и металлические ограждения, шлагбаумы и другие конструкции. Недобросовестные землепользователи должны возместить стоимость работ.

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Фото: Piter.TV