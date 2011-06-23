Комитет по контролю за имуществом Петербурга борется с нелегальными летними кафе

В шести районах города проведены работы по пресечению нарушений при размещении сезонных объектов общественного питания.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) вместе с подчиненным СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) продолжает борьбу с нарушениями в области размещения сезонных объектов общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После проверок законности размещения летних кафе было выявлено 12 нарушений на территории различных районов города, а именно в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Красносельском.

В результате проведенных мероприятий нелегальные летние террасы ресторанов были демонтированы в нескольких местах города, а самовольно размещенная выносная мебель была изъята. В некоторых случаях пользователи земельных участков добровольно убрали незаконные летние кафе.

ККИ придерживается принципа, что информация от граждан является основой для работы. Кроме того, важно обеспечить безопасность и комфорт для пешеходов, которые должны иметь свободный доступ к тротуарам и проходить без препятствий. Летние кафе не должны мешать движению людей с ограниченными возможностями и технике, которая убирает улицы.

Ранее сообщалось, что в двух районах Петербурга освобождают земельные участки от незаконных автосервисов.

Фото: Комитет по контролю за имуществом