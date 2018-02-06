В двух районах Петербурга освобождают земельные участки от незаконных автосервисов

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) проводят освобождение трех земельных участков в Кировском и Курортном районах от павильонов автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Общая площадь освобождаемой территории составляет около 450 квадратных метров. Ранее сотрудниками ККИ были проведены обследования, в результате которых было установлено незаконное использование территорий под размещение мастерских по ремонту и обслуживанию автомобилей на коммерческой основе.
Два незаконных объекта демонтируются на проспекте Народного Ополчения, еще один – на Транспортной улице в Сестрорецке. Землепользователи были уведомлены о необходимости добровольного освобождения земельных участков, однако требование ККИ в установленный срок не исполнили.
Теперь им предстоит возместить стоимость принудительных демонтажных работ.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти расселили первый аварийный дом в рамках КРТ.
Видео: администрация Петербурга
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