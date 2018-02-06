В двух районах Петербурга освобождают земельные участки от незаконных автосервисов

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по борьбе с незаконным использованием земельных участков. В этот раз власти обратили внимание на Кировский и Курортный районы.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) проводят освобождение трех земельных участков в Кировском и Курортном районах от павильонов автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая площадь освобождаемой территории составляет около 450 квадратных метров. Ранее сотрудниками ККИ были проведены обследования, в результате которых было установлено незаконное использование территорий под размещение мастерских по ремонту и обслуживанию автомобилей на коммерческой основе.

Два незаконных объекта демонтируются на проспекте Народного Ополчения, еще один – на Транспортной улице в Сестрорецке. Землепользователи были уведомлены о необходимости добровольного освобождения земельных участков, однако требование ККИ в установленный срок не исполнили.

Теперь им предстоит возместить стоимость принудительных демонтажных работ.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти расселили первый аварийный дом в рамках КРТ.

Видео: администрация Петербурга

