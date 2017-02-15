В Петербурге за неделю собрали более 2,5 тонн опасных отходов

На утилизацию отправили 890 кг автомобильных покрышек, 640 кг химических отходов, 540 кг батареек и аккумуляторов, 240 кг оргтехники, а также 230 кг люминесцентных ламп, 53 кг лекарств и 4 кг ртутных приборов.

Более 2,5 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за минувшую неделю. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности.

За неделю от петербуржцев поступило 300 обращений, которые касались загрязнений окружающей среды. С 13 по 19 июня специалисты совершили 25 выездов, из них 2 — аварийных, связанных с ртутным загрязнением.

Горожане принесли в пункты приема более 2,6 тонн отходов. На утилизацию отправили 890 кг автомобильных покрышек, 640 кг химических отходов, 540 кг батареек и аккумуляторов, 240 кг оргтехники, а также 230 кг люминесцентных ламп, 53 кг лекарств и 4 кг ртутных приборов. Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 27 м3 отходов.

Ранее мы сообщали, что на реке Охте собрали 2 тонны мусора. Волонтеры передвигались на реке на сапбордах и байдарках. Общая протяженность маршрута составила 8 км. В воде находились старые покрышки, пластиковые бутылки, стулья.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экобезопасности