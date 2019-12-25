На реке Охте собрали 2 тонны мусора

С реки Охты собрали 2 тонны мусора. Акция #ЧистОхта прошла в субботу, 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Волонтеры передвигались на реке на сапбордах и байдарках. Общая протяженность маршрута составила 8 км. Активисты стартовали, а затем завершили свой маршрут у "Уткиной дачи".
В воде находились старые покрышки, пластиковые бутылки, стулья. После того, как их вытащили на берег, мусор рассортировали и передали "Невскому экологическому оператору".
Ранее стало известно, какие дизайн-проекты для дальнейшего благоустройства выбрали петербуржцы.
Фото: администрация Красногвардейского района
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