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На реке Охте собрали 2 тонны мусора
Сегодня, 14:40
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На реке Охте собрали 2 тонны мусора

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Отходы рассортировали после того, как доставили их на берег.

С реки Охты собрали 2 тонны мусора. Акция #ЧистОхта прошла в субботу, 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. 

Волонтеры передвигались на реке на сапбордах и байдарках. Общая протяженность маршрута составила 8 км. Активисты стартовали, а затем завершили свой маршрут у "Уткиной дачи". 

В воде находились старые покрышки, пластиковые бутылки, стулья. После того, как их вытащили на берег, мусор рассортировали и передали "Невскому экологическому оператору". 

Ранее стало известно, какие дизайн-проекты для дальнейшего благоустройства выбрали петербуржцы. 

Фото: администрация Красногвардейского района

Теги: волонтеры, мусор, река охта, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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