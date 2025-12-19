В Петербурге за неделю резко выросла заболеваемость простудами

Грипп и ОРИ в Петербурге показали двукратный рост за семь дней.

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю зафиксирован кратный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом при сохранении эпидемической ситуации в пределах нормы. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

В Северной столице за неделю суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом увеличилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущей отчетной неделей. При этом эпидемические пороги в городе не превышены. В Роспотребнадзоре сообщили, что на случаи гриппа и острых респираторных инфекций приходится около 3% от общего уровня заболеваемости. Среди возбудителей негриппозной этиологии преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге на третьей неделе 2026 года выросла в 1,8 раза по сравнению со второй неделей 2026 года. Аналогичная динамика зафиксирована в Ленинградской области. В 47-м регионе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился в 1,8 раза. Число случаев COVID-19 в Ленобласти выросло в 1,9 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Фото: Piter.tv