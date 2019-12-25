В Петербурге за неделю на утилизацию вывезли 376 люминесцентных ламп

Также было вывезено на утилизацию 52,7 килограмма ртутьсодержащих отходов.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в городе на Неве за неделю собрали 376 люминесцентных ламп. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отмечается, что за неделю к ведомству за помощью 39 раз обратились горожане. На ртутные загрязнения было совершено 35 выездов. В итоге с мест загрязнения было на утилизацию 52,7 килограмма ртутьсодержащих отходов.

Также в лесопарке Петродворцового района нашли бесхозные люминесцентные лампы.

Ранее мы сообщали о том, что за неделю с улиц Петербурга вывезли более 2,7 тыс. тонн мусора.

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