В Петербурге за неделю на соблюдение антиковидных требований проверили 12 торговых центров

За неделю специалисты Государственной административно-технической инспекции провели проверку в 12 торгово-развлекательных центрах Петербурга. Нарушений не было выявлено. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инспекторы следят за тем, чтобы сотрудники и посетители использовали маски, соблюдали дистанцию, чтобы у организаций были QR-коды.
Проверка прошла в "Румбе", "Нарве", ТЦ "ПИК", "Норд", "Путиловский" и других. Напомним, за нарушение правил при режиме повышенной готовности штраф может составить от 200 до 300 тыс. рублей.
Ранее нарушения во время рейда все же выявили.
Фото: ВКонтакте / Олег Зотов
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