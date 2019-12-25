В Петербурге за неделю на соблюдение антиковидных требований проверили 12 торговых центров

Проверка показала, что все соблюдают установленные требования.

За неделю специалисты Государственной административно-технической инспекции провели проверку в 12 торгово-развлекательных центрах Петербурга. Нарушений не было выявлено. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы следят за тем, чтобы сотрудники и посетители использовали маски, соблюдали дистанцию, чтобы у организаций были QR-коды.

Проверка прошла в "Румбе", "Нарве", ТЦ "ПИК", "Норд", "Путиловский" и других. Напомним, за нарушение правил при режиме повышенной готовности штраф может составить от 200 до 300 тыс. рублей.

Ранее нарушения во время рейда все же выявили.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов