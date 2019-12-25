В Петербурге за неделю экологи собрали 780 люминесцентных ламп

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 216 обращений от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 35 выездов по аварийным ситуациям. Из них 33 выезда выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 2 выезда специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

За неделю было утилизировано 16 медицинских термометров, 780 люминесцентных ламп, 15,5 кг ртутьсодержащих отходов и 203,2 кг батареек. Специалисты также вывезли 54 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее стало известно, что за этот год в Ленобласти поймали 10 мусоровозов за попытку сброса отходов.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности