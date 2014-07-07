В выходные из-за нарушений антиковидных мер опечатали четыре заведения в Петербурге

Рейды прошли в 14 заведениях.

В выходные сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) вместе с Роспотребнадзором и полицией проверили, как соблюдаются антиковидные требования в ресторанах и барах Невского, Центрального, Петроградского, Фрунзенского и Красносельского районов. Специалисты проверили 14 заведений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В итоге нарушения зафиксировали в 7 заведениях. В список нарушителей попали: ирландский паб на 2-й Советской улице, бар на улице Жуковского, бар и караоке-бар на улице Чекистов, ресторан на Товарищеском проспекте, винный бар на Большой Пушкарской улице и караоке-бар на проспекте Славы. Чаще всего в заведениях отсутствовали маски на лицах персонала, некоторые заведения работали после двух часов ночи, также в некоторых заведениях посетители курили кальян.

Владельцам заведений грозит штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, Роспотребнадзор приостановил работу четырех заведений-нарушителей, помещения опечатаны.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге введут "жесткий локдаун" по московскому образцу. В этот период времени в городе будут закрыты кинотеатры, заведения общепита будут работать только на вынос и доставку, в театры и музеи можно будет попасть только по QR-коду или справке о медотводе. В связи с этим в Петербурге увеличатся рейды. В настоящее время составляются планы-графики проверок.

Фото: пресс-служба Смольного