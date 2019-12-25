В Петербурге за месяц оштрафовали почти 200 автомобилистов за тонировку

Суды выписали водителям штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.

За месяц, с 21 мая по 21 июня, в Петербурге оштрафовали 174 автомобилиста за тонировку машин. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, районные суды за месяц зарегистрировали 341 материал по упомянутому нарушению.

Любителей тонировки, управляющих машинами при наличии запрещенных при эксплуатации условий, выявляли сотрудники ДПС. Темная пленка на автомобилях всех остановленных горожан не пропускала свет в достаточном количестве, которого требовал технический регламент.

Суды рассмотрели 232 материала, наказание в виде штрафов от 500 до 2000 рублей понесли 174 водителя. Остальные дела вернули или направили по подсудности.

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Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"