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В Петербурге за месяц на 15% вырос спрос на комнаты
Сегодня, 13:57
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В Петербурге за месяц на 15% вырос спрос на комнаты

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В мае этого года число запросов на комнаты выросло на 137,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Петербурге за месяц на 14,81% вырос спрос на комнаты. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе агентства недвижимости "Доли.ру". 

Эксперты выяснили, что в мае этого года число запросов на комнаты выросло на 137,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в мае 2020 года число запросов увеличилось на 105,5%  по сравнению с показателями в мае 2019 года. 

В пресс-службе добавили, что самую дешевую комнату в Петербурге можно купить за 850 тыс. рублей в Калининском районе.

Ранее мы писали, что в Петербурге самая дешёвая комната у метро продаётся за 1,3 млн. рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: аналитика, доли ру, комната
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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