Петербургский музей отказался от онлайн спектакля по пьесе Бродского.

Петербургский музей "Полторы комнаты" отменил премьеру спектакля "Демократия!" по пьесе Иосифа Бродского после обсуждений и критики в социальных сетях.

Музей "Полторы комнаты" сообщил об отмене премьеры спектакля "Демократия!", поставленного по одноименной пьесе Иосифа Бродского. Постановку готовил Евгений Цыганов, который также планировал исполнить одну из ключевых ролей. Показ был запланирован на 28 января и должен был пройти на парковке торгового центра "Europolis Ростокино" в Москве с онлайн трансляцией. В проекте также планировалось участие актеров Василия Михайлова, Александра Кузнецова, Дениса Самойлова, Марии Шалаевой и других. Формат спектакля предполагал одновременное участие артистов, находящихся в разных странах, включая Францию, Португалию и Великобританию.

Страница спектакля была удалена с официального сайта музея. Зрителям направили уведомления об отмене мероприятия с формулировкой "по техническим причинам". За несколько дней до запланированной даты премьеры информация о спектакле стала предметом критики в ряде телеграм каналов.

Официальных дополнительных комментариев от музея и участников постановки на момент публикации не поступало.

